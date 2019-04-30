В Черноморском районе Крыма открыли автокемпинг на 1000 мест

СЕГОДНЯ 13:13 2019-04-30T13:15:24+03:00

На территории находятся 250 домиков по типу «дуплекс». Фото: Facebook Сергея Аксенова

Он разместился в селе Оленевка

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В Крыму, в селе Оленевка, открыли кемпинговый комплекс на 1000 мест. Помимо современной пляжной инфраструктура, он оборудован фуд-кортами, пунктами проката велосипедов, водными мотоциклами, прогулочными катерами, медпунктом и аптекой.

В Минкурортов РК рассказали, что на территории находятся 250 домиков по типу «дуплекс», с парковочными местами у каждого.

Кроме того, по проекту планируется благоустроить территорию комплекса и пляжа длиной 465 метров, организовать торгово-развлекательную зону.

- Для безопасности пребывания кемпинг оснащен системами освещения, видеонаблюдения, постами охраны, пожарной сигнализацией, - добавили в Минкурортов.

А на втором этапе планируется создать современный гостиничный комплекс на 1000 номеров.

- Здесь созданы все необходимые условия, включая локальные очистные сооружения, обеспечение электроэнергией и водой менее чем за полгода. Это серьезное достижение и главная заслуга инвестора, - отметил глава Крыма Сергей Аксенов.

ИСТОЧНИК KP.RU