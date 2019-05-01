Аэропорт Симферополя ввел новую льготу для ветеранов Великой Отечественной

СЕГОДНЯ 16:59 2019-05-01T20:07:34+03:00

С 1 мая по 15 июня

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Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также бывшие несовершеннолетние узники фашизма смогут бесплатно пользоваться залом повышенной комфортности в аэропорту "Симферополь".

Акция продлится с 1 мая по 15 июня. Вместе с льготниками залом смогут бесплатно пользоваться их сопровождающие - по 1 человеку.

- Сотрудники аэропорта будут сопровождать ветеранов от стойки регистрации до самой посадки на борт, а также консультировать по возникающим вопросам, - рассказали в пресс-службе аэропорта.

Чтобы получить услугу, ветерану нужно предъявить удостоверение, а сопровождающему - паспорт.

Кроме того, регистрация на рейс для ветеранов Великой Отечественной будет проходить вне очереди. Агенты по спецобслуживанию помогут пассажирам, которым трудно передвигаться самостоятельно. Также ветераны смогут получить медицинское обслуживание при необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU