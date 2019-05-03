2019-05-03T07:59:25+03:00
Общество

Погода в Крыму на 3 мая: до + 22 градусов и дождь

Будет дуть юго-западный ветер со скоростью до 15 метров в секунду
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Крыму 3 мая будет облачно, столбики термометров покажут до +22 градусов, возможен дождь. Подует юго-западный ветер со скоростью до 15 метров в секунду, передают синоптики Крымского гидрометцентра.

В Симферополе в пятницу переменная облачность, дождя не будет. Будет дуть юго-западный ветер до 12 метров в секунду. Днем до +22 градусов.

В Севастополе 3 мая переменная облачность, без осадков. Днем будет дуть юго-западный ветер со скоростью до 11 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 18 градусов.

На ЮБК сегодня небо будет покрыто тучами, но осадков не ожидается. Днем до +19 градусов, будет дуть ветер со скоростью до 12 метров в секунду.

В Керчи 3 мая переменная облачность. Днем возможен небольшой дождь. Возможны порывы ветра до 14 метров в секунду. Воздух прогреется до +20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Крыму»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В крымских горах за сутки спасли двоих туристов
Участники фестиваля «Крымский маяк» устроят большой гала-концерт в Ялте
«Патриот» с ребенком в салоне застрял в грязи в Крыму
Из Симферополя запустили авиасообщение в Минеральные воды
В Керчи почтили память жертв одесской трагедии 2014 года
Крымчанам запретили устраивать пикники до 5 мая
В Симферополе водитель погиб, врезавшись в дерево
Канатная дорога на Ай-Петри снова работает после длительного перерыва
На озеленение Симферополя потратят 24 миллиона
Аэропорт Симферополя ввел новую льготу для ветеранов Великой Отечественной
"Нет НАТО!": В первомайском шествии в Крыму приняли участие зарубежные делегации
В Крыму осудили молдаванина, который пытался въехать на полуостров по фальшивому украинскому паспорту
Погода в Крыму 1 мая: Штормовое предупреждение и пожарная опасность