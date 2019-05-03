Погода в Крыму на 3 мая: до + 22 градусов и дождь
В Крыму 3 мая будет облачно, столбики термометров покажут до +22 градусов, возможен дождь. Подует юго-западный ветер со скоростью до 15 метров в секунду, передают синоптики Крымского гидрометцентра.
В Симферополе в пятницу переменная облачность, дождя не будет. Будет дуть юго-западный ветер до 12 метров в секунду. Днем до +22 градусов.
В Севастополе 3 мая переменная облачность, без осадков. Днем будет дуть юго-западный ветер со скоростью до 11 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 18 градусов.
На ЮБК сегодня небо будет покрыто тучами, но осадков не ожидается. Днем до +19 градусов, будет дуть ветер со скоростью до 12 метров в секунду.
В Керчи 3 мая переменная облачность. Днем возможен небольшой дождь. Возможны порывы ветра до 14 метров в секунду. Воздух прогреется до +20 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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