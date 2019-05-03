2019-05-03T12:04:24+03:00
Общество

Участники фестиваля «Крымский маяк» устроят большой гала-концерт в Ялте

Он начнется в 16.00 на набережной
Надежда ДАЦЮК
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3 мая в Ялте проходит третий день всероссийского межнационального молодежного фестиваля «Мозаика языков коренных народов России. Крымский маяк 3.0».

На набережной Ялты сегодня в 16.00 пройдет большой концерт исполнителей национальных песен и танцев. Фестиваль приурочен к Международному году языков коренных народов.

«Крымский маяк» проходит с 1 по 3 мая. 2 мая в Херсонесском музее свое искусство продемонстрировал греческий певческий коллектив «Мосаико».

По данным Министерства культуры РФ, в выступлениях на форуме принимают участие более 400 представителей молодежных общественных объединений России и творческих коллективов из восьми федеральных округов: Южного, Центрального, Уральского, Сибирского, Приволжского, Северо-Западного и Северо-Кавказского округов.

Напомним, впервые фестиваль прошел в Ялте в 2016 году. Организатор – Федеральная национально-культурная автономия греков России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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