Участники фестиваля «Крымский маяк» устроят большой гала-концерт в Ялте
3 мая в Ялте проходит третий день всероссийского межнационального молодежного фестиваля «Мозаика языков коренных народов России. Крымский маяк 3.0».
На набережной Ялты сегодня в 16.00 пройдет большой концерт исполнителей национальных песен и танцев. Фестиваль приурочен к Международному году языков коренных народов.
«Крымский маяк» проходит с 1 по 3 мая. 2 мая в Херсонесском музее свое искусство продемонстрировал греческий певческий коллектив «Мосаико».
По данным Министерства культуры РФ, в выступлениях на форуме принимают участие более 400 представителей молодежных общественных объединений России и творческих коллективов из восьми федеральных округов: Южного, Центрального, Уральского, Сибирского, Приволжского, Северо-Западного и Северо-Кавказского округов.
Напомним, впервые фестиваль прошел в Ялте в 2016 году. Организатор – Федеральная национально-культурная автономия греков России.
ИСТОЧНИК KP.RU