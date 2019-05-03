2019-05-03T11:51:39+03:00
Общество

В крымских горах за сутки спасли двоих туристов

Они травмировали ноги и не смогли самостоятельно выбраться
Надежда ДАЦЮК
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Фото: пресс-служба МЧС по РКФото: пресс-служба МЧС по РК
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Спасатели два раза оказывали помощь в горах за сутки, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

Так, 46-летняя крымчанка повредила ногу во время прогулки на северной части Чатыр-Дага. Сигнал о том, что требуется помощь, прислал ее супруг.

- По прибытии в обозначенный район специалисты обнаружили пострадавших на горе Юки-Тепе. Женщине, жительнице села Перевальное Симферопольского района, была оказана первая помощь, ей наложили шину на голеностопный сустав, а затем на носилках транспортировали к служебному автомобилю, - цитирует пресс-служба главу МЧС Крыма Сергея Шахова.

Женщину привезли в Симферопольскую клиническую больницу скорой помощи №6.

Второй случай произошел в 17.30 2 мая. Мужчина в районе Долины привидений повредил ногу. Его доставили в село Лучистое и передали медикам скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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