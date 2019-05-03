2019-05-03T13:32:12+03:00
Общество

Появилось видео с воздушным шаром, на котором ребенок пролетел 12 км в районе Феодосии

Девочка не пострадала, а приземлилась на частный дом
Надежда ДАЦЮК
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В Феодосии 3 мая ребенка чуть не унесло в море. Семья из Самары вместе с инструктором каталась на воздушном шаре, который взлетел в районе села Журавки, а потом при посадке в около подстанции «Кафа» корзина ударилась о землю, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму.

Во время посадки взрослые выпали, а ребенок остался. Поток ветра поднял шар в воздух и понес в район Феодосийского залива.

Газа в летательном средстве оставалось немного, поэтому спустя некоторое время шар опустился во дворе частного дома в Феодосии.

Видео воздушного шара,на котором улетела девочка в Феодосии.

12 летняя девочка, жительница Самары, не пострадала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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