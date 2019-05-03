2019-05-03T13:45:22+03:00
Общество

Следком начал проверку после ЧП с воздушным шаром, который пролетел с ребенком в районе Феодосии

12-летняя девочка пролетела 12 километров [видео]
Надежда ДАЦЮК
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После ЧП с воздушным шаром крымский следственный отдел на транспорте Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым начал доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По данным следователей, утром 3 мая в районе села Журавки Кировского района воздушный шар взлетел с площадки. В корзине была супружеская пара и 12-летняя дочь. В момент соприкосновения шара с землей все взрослые вывалились из корзины, а девочка осталась. Потом шар начал подниматься вверх.

Были опасения, что его занесет в сторону Черного моря, но все обошлось - летательное средство приземлилось во дворе частного дома в Феодосии. Ребенок не пострадал.

Воздушный шар приземлился во владения частного дома в Феодосии.Видео: ГСУ СКР по Крыму! другой источник

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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