На трассе Грушевка-Судак пассажирский автобус съехал с дороги и наклонился

СЕГОДНЯ 18:17 2019-05-03T18:20:32+03:00

В салоне было 37 человек [фото]

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На трассе Грушевка-Судак произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. В салоне находилось 37 человек.

Автобус накренился. Фото: пресс-служба крымского главка МЧС

Как сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций по Крыму, сигнал о ЧП поступил в 16.30. К месту происшествия приехала дежурная смена Судакского аварийно-спасательного отряда «Крым-спас» в составе 4 человек и одной единицы техники, а также сотрудники ГИБДД и сотрудники главного управления МЧС России по РК.

Спасатели выяснили, что автобус «Neoplan» следовал в направлении Судака в районе поселка Дачное, а потом выехал на обочину и наклонился на бок. 37 пассажиров автобуса покинули его самостоятельно, никто не пострадал.

В салоне было 37 человек

- Спасатели оградили место происшествия сигнальным конусами и приняли противопожарные меры, - сообщил министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов.

Устанавливаются причины ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU