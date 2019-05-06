Погода в Крыму на 6 мая: до+25 и дождь

СЕГОДНЯ 07:08 2019-05-06T07:08:09+03:00

Ветер будет дуть со скоростью до 17 метров в секунду

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В Крыму 6 мая будет облачно, местами пройдут дожди. Столбики термометров покажут до +25 градусов, передают синоптики Крымского гидрометцентра. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Будет дуть сильный юго-восточный ветер со скоростью до 17 метров в секунду.

В Симферополе в понедельник небо будет скрыто за тучами, утром и днем возможны дожди. Воздух прогреется до +23 градусов. Днем будет дуть ветер до 15 метров в секунду.

В Севастополе сегодня переменная облачность, днем пройдет небольшой дождь. Воздух прогреется до +22 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер до 15 метров в секунду.

На ЮБК 6 мая будет также пасмурный день, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Днем до +19 градусов.

В Керчи сегодня переменная облачность, осадков не ожидается. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Днем до +21 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU