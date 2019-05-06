Глава Крыма выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту «Шереметьево»

СЕГОДНЯ 10:22 2019-05-06T10:22:09+03:00

В трагедии, по данным Следственного комитета РФ, погибли 41 человек

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Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой пассажирского самолета, которая произошла в московском аэропорту «Шереметьево». По данным Следственного комитета РФ, погибли 41 человек.

- С глубокой скорбью и болью воспринял известие о трагедии в аэропорту «Шереметьево», в результате которой погибли и пострадали люди. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления, - выразил слова поддержки Сергей Аксенов.

Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100, следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая загорелся при аварийной посадке в аэропорту «Шереметьево». Всего на борту находились 78 пассажиров. Из них 41 человек погиб, а еще 6 госпитализировали.

По предварительным данным, в небе над Подмосковьем в самолет попала молния. Было решено возвращать борт в аэропорт вылета - Шереметьево. Но посадка вышла жесткой - камеры видеонаблюдения аэропорта зафиксировали, как самолет садится на полосу, а затем подскакивает в воздух, жестко приземляется и вспыхивает.

ИСТОЧНИК KP.RU