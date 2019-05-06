Несмотря на запрет: 54-летний браконьер в Крыму выловил камбалу калкан на 70 тысяч рублей
Крымские пограничники в районе мыса Тархан задержали 54-летнего мужчину, жителя Ленинского района. Он рыбачил с использованием незаконных орудий добычи.
Как сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по РК, сотрудники обнаружили и изъяли два десятка особей камбалы калкан. В отношении которой с 25 апреля 2019 года действует запрет на промысел.
Также у мужчины нашли весельную лодку без бортовых номеров и якорь-кошку для траления сетей.
- Предварительный ущерб, нанесенный водным биологическим ресурса, составил порядка 70 тысяч рулей, - добавили в пресс-службе.
В отношении мужчины подготовлены материалы об административном правонарушении.
Если суд признает мужчину виновным, то ему нужно будет возместить причиненный ущерб в виде штрафа от рыночной стоимости добытой рыбы.
А орудия лова у него конфискуют.
ИСТОЧНИК KP.RU