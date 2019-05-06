2019-05-06T11:38:55+03:00
Общество

Несмотря на запрет: 54-летний браконьер в Крыму выловил камбалу калкан на 70 тысяч рублей

В отношении этой рыбы действует запрет на промысел
Александра КОРШУНОВА
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В отношении мужчины подготовлены материалы об административном правонарушении. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Республике КрымВ отношении мужчины подготовлены материалы об административном правонарушении. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Республике Крым
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Крымские пограничники в районе мыса Тархан задержали 54-летнего мужчину, жителя Ленинского района. Он рыбачил с использованием незаконных орудий добычи.

Как сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по РК, сотрудники обнаружили и изъяли два десятка особей камбалы калкан. В отношении которой с 25 апреля 2019 года действует запрет на промысел.

Также у мужчины нашли весельную лодку без бортовых номеров и якорь-кошку для траления сетей.

- Предварительный ущерб, нанесенный водным биологическим ресурса, составил порядка 70 тысяч рулей, - добавили в пресс-службе.

В отношении мужчины подготовлены материалы об административном правонарушении.

Если суд признает мужчину виновным, то ему нужно будет возместить причиненный ущерб в виде штрафа от рыночной стоимости добытой рыбы.

А орудия лова у него конфискуют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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