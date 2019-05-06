В Евпатории начнутся работы по реконструкции трамвайных путей: Им более 100 лет
В Евпатории столетнюю трамвайную систему ждет реконструкция. Она является одной из достопримечательной города-курорта.
Она была открыта в 1914 года, с использованием 1000 миллиметровой колеи, и до сих пор пользуется большой популярностью у жителей и гостей здравницы.
Как рассказали в пресс-службе Главгосэкспертизы РФ, планируется провести реконструкцию трамвайных путей от кольца по улице Эксадронная вдоль улиц Революции, Фрунзе, Братьев Буслаевых (проезд Анны Ахматовой), Полупанова, 60 Лет ВЛКСМ, 9 Мая, проспектов Ленина и Победы до улицы Интернациональная.
Общая протяженность - 8,2 километра.
- Планируется, что здесь будут проведены переустройство контактной сети и обустройство наружного освещения вдоль реконструируемых участков трамвайных путей, - добавили в пресс-службе.
Также по маршрутам движения трамваев оборудуют остановки. Там создадут необходимые условия для людей с ограниченными возможностями.
ИСТОЧНИК KP.RU