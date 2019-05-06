В Евпатории начнутся работы по реконструкции трамвайных путей: Им более 100 лет

СЕГОДНЯ 12:10 2019-05-06T12:10:10+03:00

Трамвайную систему в Евпатории открыли в 1914 году Фото: Александра КОРШУНОВА

Еще там оборудуют остановки и наружное освещение

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В Евпатории столетнюю трамвайную систему ждет реконструкция. Она является одной из достопримечательной города-курорта.

Она была открыта в 1914 года, с использованием 1000 миллиметровой колеи, и до сих пор пользуется большой популярностью у жителей и гостей здравницы.

Как рассказали в пресс-службе Главгосэкспертизы РФ, планируется провести реконструкцию трамвайных путей от кольца по улице Эксадронная вдоль улиц Революции, Фрунзе, Братьев Буслаевых (проезд Анны Ахматовой), Полупанова, 60 Лет ВЛКСМ, 9 Мая, проспектов Ленина и Победы до улицы Интернациональная.

Общая протяженность - 8,2 километра.

- Планируется, что здесь будут проведены переустройство контактной сети и обустройство наружного освещения вдоль реконструируемых участков трамвайных путей, - добавили в пресс-службе.

Также по маршрутам движения трамваев оборудуют остановки. Там создадут необходимые условия для людей с ограниченными возможностями.

ИСТОЧНИК KP.RU