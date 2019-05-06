Полицейские задержали в Симферополе студента с крупной партией наркотиков
В Симферополе сотрудники правоохранительных органов задержали студента 4-го курса одного из училищ города. У него при досмотре обнаружили 17 полимерных пакетиков с веществом белого цвета.
Кроме того, как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, задержанный рассказал полицейским, что еще 13 таких же пакетиков он путем закладок разнес по ближайшему району.
- Согласно заключению химической экспертизы, изъятое вещество общей массой 13,67 грамм, содержит в своем составе наркотическое средство N-метилэфедрон (относится к так называемым «солям»), - добавили в пресс-службе.
Молодой человек признался в преступлении. Сейчас он находится под стражей.
В отношении парня возбудили уголовное дело, ему грозит от 7,5 до 15 лет лишения свободы.
По статье УК РФ, его обвиняют к покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере.
ИСТОЧНИК KP.RU