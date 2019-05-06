Губернатора Севастополя экстренно госпитализировали

СЕГОДНЯ 16:56 2019-05-06T16:56:28+03:00

Коллеги надеются, что губернатора выпишут из больницы к 9 мая. Фото: Facebook Дмитрия Овсянникова

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На майских праздниках губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова экстренно госпитализировали в городскую больницу №1. Об этом сообщил первый заместитель директора департамента здравоохранения города Владислав Нусинов.

Главе города поставили диагноз «аппендицит».

- Операция прошла успешно, сейчас проводится необходимое лечение, - добавил Нусинов.

В свою очередь вице-губернатор правительства Илья Пономарев выразил надежду, что к 9 мая Дмитрий Овсянников уже вернется к работе.

- Мы все надеемся, что к 9 мая вы в строй вернете нам губернатора. Дайте там какие-нибудь волшебные лекарства, чтобы все стало хорошо, - отметил Пономарев.

Кстати, губернатор до госпитализации принял участие в Первомайской демонстрации. В городе-герое прошло праздничное шествие, в котором приняли участие производственные, творческие, спортивные коллективы, профсоюзные организации и политические партии.

ИСТОЧНИК KP.RU