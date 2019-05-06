Губернатора Севастополя экстренно госпитализировали
На майских праздниках губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова экстренно госпитализировали в городскую больницу №1. Об этом сообщил первый заместитель директора департамента здравоохранения города Владислав Нусинов.
Главе города поставили диагноз «аппендицит».
- Операция прошла успешно, сейчас проводится необходимое лечение, - добавил Нусинов.
В свою очередь вице-губернатор правительства Илья Пономарев выразил надежду, что к 9 мая Дмитрий Овсянников уже вернется к работе.
- Мы все надеемся, что к 9 мая вы в строй вернете нам губернатора. Дайте там какие-нибудь волшебные лекарства, чтобы все стало хорошо, - отметил Пономарев.
Кстати, губернатор до госпитализации принял участие в Первомайской демонстрации. В городе-герое прошло праздничное шествие, в котором приняли участие производственные, творческие, спортивные коллективы, профсоюзные организации и политические партии.
ИСТОЧНИК KP.RU