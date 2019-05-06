Минобраз РК принял решение убрать из пособия по истории Крыма главу о коллаборационизме

СЕГОДНЯ 19:12 2019-05-06T19:13:20+03:00

В ведомстве пояснили, что это нужно для снятия общественного напряжения

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Из учебного пособия по истории Крыма для 10 класса уберут главу о коллаборационизме, которая вызвала резонанс в обществе.

- Принято решение убрать главу о коллаборационизме, чтобы снять общественное напряжение, - сообщили «Комсомольской правде-Крым» в пресс-службе министерства образования, науки и молодежи Крыма.

В ведомстве добавили, что пособия без скандальной главы вернутся к десятиклассникам к началу следующего учебного года, пока что в школах книгу не используют.

- Но надо понимать, что в главе было написано не только про крымских татар. Был вынужденный коллаборационизм, когда людям, остающимся в оккупации, нужно было кормить своих детей, а были еще идейные, которые взаимодействовали с оккупантами. Кроме того, в разделе было написано и про русских, и про армян, и про крымских татар, - добавили в пресс-службе Минобраза.

ИСТОЧНИК KP.RU