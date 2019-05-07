Часть Крыма до вечера 7 мая останется без воды
Во вторник, 7 мая, некоторые крымские города останутся без водоснабжения. Это коснется Симферополя, Евпатории и Керчи.
Ограничения начнут действовать с 8.00.
СИМФЕРОПОЛЬ
- В крымской столице не будет воды до 17.00 в связи с производством ремонтно-аварийных работ на сетях холодного водоснабжения по ул. Алуштинская, 20, - рассказали в пресс-службе «Воды Крыма».
Воды не будет: в микрорайоне «Битак»; на улицах: Алуштинская, Воровского, М. Залки, Суходольная, 51-й Армии, №№101-111, Коцюбинского, Битакская, Бетховена, Лебедева, Солнечная, Первомайская, Киевская, №№1-41, прилегающих улиц и переулков.
Также ограничат водоснабжение в микрорайонах: «Белое-4, 5», «Ана-Юрт», «Каменка», «Хошкельды», «Акрополис», СТ «Горки», СТ « Строитель».
КЕРЧЬ
В Керчи, в районе Митридата, воды не будет сутки, до утра 8 мая.
Это связано с очисткой Митридатского резервуара.
ЕВПАТОРИЯ
В Евпатории до 17.00 водоснабжение ограничат по адресам: ул. 60 лет Октября 9, 14-а, 18-а, 22-аг.
Кроме того, в связи с производством работ по переустройству сети водоснабжения в рамках реализации объекта федеральной целевой программы трассы "Таврида", будет ограничено водоснабжение поселка Почтовое.
ИСТОЧНИК KP.RU