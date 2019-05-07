2019-05-07T10:36:12+03:00
Общество

В Гагаринском парке Симферополя высадили 50 экзотических растений

Там появилась декоративная туя в виде коня
Александра КОРШУНОВА
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Озеленение парка крымской столицы будет продолжаться. Фото: пресс-служба администрации СимферополяОзеленение парка крымской столицы будет продолжаться. Фото: пресс-служба администрации Симферополя
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В Симферополе в Гагаринском парке высадили более 50-ти экзотических растений. Там появились листопадная магнолия нескольких цветов, штамбовая роза и декоративная туя в виде фигуры коня.

Замглавы администрации крымской столицы Алла Пацинко отметила, что главная идея заключается в том, чтобы сделать клубу вечнозеленой и цветущей очень долго.

- Участок, на котором данные растения будут высажены, станет своего рода оазисом. К сожалению, пока мест с подобным обилием и разнообразием растений на территории нашего города действительно мало. И для всех жителей столицы такой вечноцветущий уголок создан именно в парке имени Гагарина, - отметила Пацинко.

Также на следующей неделе высадят пионы, декоративные красные клены, а также ленкоранские акации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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