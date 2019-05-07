2019-05-07T11:29:40+03:00
Общество

Одесситка потеряла сознание на тропе Голицына: Ее спасали на частном катере

После этого женщину передали врачам
Александра КОРШУНОВА
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Спасатели оказали женщине первую помощь. Фото: пресс-служба МЧС по РКСпасатели оказали женщине первую помощь. Фото: пресс-служба МЧС по РК
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В Крыму 69-летняя жительница Одессы поднималась по тропе Голицына с Царского пляжа, почувствовала недомогание, и на некоторое время потеряла сознание. Дальше самостоятельно передвигаться она не могла.

К ней на помощь выехали спасатели.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым, пострадавшую обнаружили в бухте Царского пляжа с признаками повышенного давления.

Спасатели оказали женщине первую помощь и приступили к эвакуации.

- Ввиду большой потери времени при эвакуации пострадавшей пешим ходом на носилках, спасателями было принято решение транспортировать женщину водным путем. В эвакуации пострадавшей оказал помощь доброволец, предоставив свой частный катер, - рассказал министр МЧС Сергей Шахов.

После этого женщину перенесли к центральному причалу Нового Света и передали врачам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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