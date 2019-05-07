Одесситка потеряла сознание на тропе Голицына: Ее спасали на частном катере
В Крыму 69-летняя жительница Одессы поднималась по тропе Голицына с Царского пляжа, почувствовала недомогание, и на некоторое время потеряла сознание. Дальше самостоятельно передвигаться она не могла.
К ней на помощь выехали спасатели.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым, пострадавшую обнаружили в бухте Царского пляжа с признаками повышенного давления.
Спасатели оказали женщине первую помощь и приступили к эвакуации.
- Ввиду большой потери времени при эвакуации пострадавшей пешим ходом на носилках, спасателями было принято решение транспортировать женщину водным путем. В эвакуации пострадавшей оказал помощь доброволец, предоставив свой частный катер, - рассказал министр МЧС Сергей Шахов.
После этого женщину перенесли к центральному причалу Нового Света и передали врачам.
ИСТОЧНИК KP.RU