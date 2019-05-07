Крымские спасатели нашли потерявшегося мужчину из Московской области по навигатору
В районе горы Южная Демерджи 6 мая заблудился молодой человек. Он предоставил координаты своего местонахождения.
Сотрудники чрезвычайного ведомства выдвинулись к нему на помощь.
Оказалось, что он, двигаясь по маршруту, построенному GPS-навигатором от водопада Джур-Джур до «Долины Привидений», оказался у обрыва и решил вернуться обратно.
Но сбился с пути заблудился.
- Сотрудники «КРЫМ-СПАС» предоставили туристу продукты питания и обильное питье. Именно благодаря тому, что у молодого человека был с собой GPS-навигатор, он смог сообщить спасателям свои точные координаты, - рассказал министр МЧС по РК Сергей Шахов.
К счастью, 24-летний житель Московской области не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.
После этого спасатели эвакуировали его в Алушту.
Кстати, в этот же день спасатели узнали, что на туристической стоянке Джур-Джур женщина повредила ногу и не может самостоятельно передвигаться.
По прибытию, 51-летнюю туристку эвакуировали к служебному автомобилю и отвезли в Алушту.
ИСТОЧНИК KP.RU