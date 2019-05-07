Крымские спасатели нашли потерявшегося мужчину из Московской области по навигатору

СЕГОДНЯ 13:39 2019-05-07T13:39:29+03:00

Турист сбился с пути заблудился. Фото: пресс-служба МЧС по Республике Крым

Он предоставил им координаты своего местонахождения

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В районе горы Южная Демерджи 6 мая заблудился молодой человек. Он предоставил координаты своего местонахождения.

Сотрудники чрезвычайного ведомства выдвинулись к нему на помощь.

Оказалось, что он, двигаясь по маршруту, построенному GPS-навигатором от водопада Джур-Джур до «Долины Привидений», оказался у обрыва и решил вернуться обратно.

Но сбился с пути заблудился.

- Сотрудники «КРЫМ-СПАС» предоставили туристу продукты питания и обильное питье. Именно благодаря тому, что у молодого человека был с собой GPS-навигатор, он смог сообщить спасателям свои точные координаты, - рассказал министр МЧС по РК Сергей Шахов.

К счастью, 24-летний житель Московской области не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.

После этого спасатели эвакуировали его в Алушту.

Кстати, в этот же день спасатели узнали, что на туристической стоянке Джур-Джур женщина повредила ногу и не может самостоятельно передвигаться.

По прибытию, 51-летнюю туристку эвакуировали к служебному автомобилю и отвезли в Алушту.

ИСТОЧНИК KP.RU