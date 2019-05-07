Формировать колонны "Бессмертного полка" в Симферополе помогут 250 волонтеров
250 волонтеров будут помогать в формировании колонн во время акции «Бессмертный полк» в Симферополе. Об этом сообщил один из организаторов Сергей Мельник.
- Чтобы 40 тысяч человек чувствовали себя комфортно, во время акции будут работать 250 волонтеров, 15 пар медиков, а также будет дежурить шесть машин скорой медицинской помощи на случай, если кому-то из участников станет плохо, - уточнил организатор акции.
Он также отметил, что необходимо оставлять метровый коридор справа от колонны, чтобы по нему могли перемещаться журналисты, медработники, волонтеры.
Напомним, участники акции «Бессмертный полк» в Симферополе начнут собираться 9 мая в 8.45 на улице Севастопольской (перекресток улицы Чехова до Козлова). Колонна выдвигается сразу после парада Победы около 11.00 к Вечному огню в Гагаринском парке.
ИСТОЧНИК KP.RU