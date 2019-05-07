Формировать колонны "Бессмертного полка" в Симферополе помогут 250 волонтеров

СЕГОДНЯ 14:50 2019-05-07T14:50:36+03:00

Для участия в акции ждут 40 тысяч симферопольцев Фото: Надежда ДАЦЮК

Также будет дежурить шесть машин скорой медицинской помощи

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250 волонтеров будут помогать в формировании колонн во время акции «Бессмертный полк» в Симферополе. Об этом сообщил один из организаторов Сергей Мельник.

- Чтобы 40 тысяч человек чувствовали себя комфортно, во время акции будут работать 250 волонтеров, 15 пар медиков, а также будет дежурить шесть машин скорой медицинской помощи на случай, если кому-то из участников станет плохо, - уточнил организатор акции.

Он также отметил, что необходимо оставлять метровый коридор справа от колонны, чтобы по нему могли перемещаться журналисты, медработники, волонтеры.

Напомним, участники акции «Бессмертный полк» в Симферополе начнут собираться 9 мая в 8.45 на улице Севастопольской (перекресток улицы Чехова до Козлова). Колонна выдвигается сразу после парада Победы около 11.00 к Вечному огню в Гагаринском парке.

ИСТОЧНИК KP.RU