На востоке Крыма спасатели обезвредили две авиабомбы
Крымские спасатели на востоке полуострова обезвредили две осколочные авиабомбы. Первую обнаружили местные жители в поселке Приморский.
Металлический предмет находился в пяти метрах от берега на глубине 1,5 метра. Внешне он был похож на авиабомбу.
На место выехали специалисты группы подводного разминирования и водолазных работ.
Оказалось, что это - осколочная авиабомба весом 25 килограммов, которая сохранила свою боевую способность со времен Великой отечественной Войны.
- Ее удалось успешно извлечь с соблюдением всех мер безопасности и перевезти на полигон для уничтожения, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Республике Крым.
Кроме того, в Ленинском районе, в бухте Насыр, люди на открытой территории нашли осколочную авиабомбу весом килограммов.
Ее также удалось успешно извлечь и уничтожить на полигоне.
ИСТОЧНИК KP.RU