2019-05-07T15:24:48+03:00
Общество

На востоке Крыма спасатели обезвредили две авиабомбы

Одна из них находилась на берегу моря
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Это сделали на полигоне. Фото: пресс-служба МЧС по РКЭто сделали на полигоне. Фото: пресс-служба МЧС по РК
Изменить размер текста:

Крымские спасатели на востоке полуострова обезвредили две осколочные авиабомбы. Первую обнаружили местные жители в поселке Приморский.

Металлический предмет находился в пяти метрах от берега на глубине 1,5 метра. Внешне он был похож на авиабомбу.

На место выехали специалисты группы подводного разминирования и водолазных работ.

Оказалось, что это - осколочная авиабомба весом 25 килограммов, которая сохранила свою боевую способность со времен Великой отечественной Войны.

- Ее удалось успешно извлечь с соблюдением всех мер безопасности и перевезти на полигон для уничтожения, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Республике Крым.

Кроме того, в Ленинском районе, в бухте Насыр, люди на открытой территории нашли осколочную авиабомбу весом килограммов.

Ее также удалось успешно извлечь и уничтожить на полигоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За кражу рюкзака у алуштинского школьника жителю Ростовской области грозит два года тюрьмы
Формировать колонны "Бессмертного полка" в Симферополе помогут 250 волонтеров
В Москве прогремит праздничный салют в честь 75-летия освобождения Севастополя
На акции «Бессмертный полк» ждут 40 тысяч симферопольцев
Крымские спасатели нашли потерявшегося мужчину из Московской области по навигатору
В Симферопольском районе сгорела легковушка Daewoo Nexia
Одесситка потеряла сознание на тропе Голицына: Ее спасали на частном катере
В Гагаринском парке Симферополя высадили 50 экзотических растений
Часть Крыма до вечера 7 мая останется без воды
В Севастополе «Мангуст» будет ловить браконьеров
Погода в Крыму 7 мая: дожди, грозы и тепло до +23
Минобраз РК принял решение убрать из пособия по истории Крыма главу о коллаборационизме
Губернатора Севастополя экстренно госпитализировали