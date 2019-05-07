На востоке Крыма спасатели обезвредили две авиабомбы

СЕГОДНЯ 15:24 2019-05-07T15:24:48+03:00

Это сделали на полигоне. Фото: пресс-служба МЧС по РК

Одна из них находилась на берегу моря

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Крымские спасатели на востоке полуострова обезвредили две осколочные авиабомбы. Первую обнаружили местные жители в поселке Приморский.

Металлический предмет находился в пяти метрах от берега на глубине 1,5 метра. Внешне он был похож на авиабомбу.

На место выехали специалисты группы подводного разминирования и водолазных работ.

Оказалось, что это - осколочная авиабомба весом 25 килограммов, которая сохранила свою боевую способность со времен Великой отечественной Войны.

- Ее удалось успешно извлечь с соблюдением всех мер безопасности и перевезти на полигон для уничтожения, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Республике Крым.

Кроме того, в Ленинском районе, в бухте Насыр, люди на открытой территории нашли осколочную авиабомбу весом килограммов.

Ее также удалось успешно извлечь и уничтожить на полигоне.

ИСТОЧНИК KP.RU