Вечером 7 мая на Евпаторийской развязке откроется съезд в сторону Симферополя

СЕГОДНЯ 17:44 2019-05-07T17:44:56+03:00

Второй съезд, на Севастополь, откроют 11 мая Фото: Анастасия ЖУКОВА

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Вечером во вторник, 7 мая, на Евпаторийской развязке откроется съезд в сторону Симферополя. Запуск движения запланирован на 20.00, сообщили в пресс-службе Минтранса РК.

А второй, который позволит транспорту двигаться в сторону Севастополя, откроют 11 мая.

- После открытия всех съездов разворот через разделительную полосу перестанет быть актуальным и будет закрыт, - добавили в пресс-службе.

Схема движения. Фото: пресс-служба Минтранса РК

Но объем работ, который предусмотрен контрактом, еще не окончен.

Еще должны завершить строительство надземного пешеходного перехода, установить металлическое барьерное ограждение, шумовые экраны, остановочные павильоны, и нанести разметку.

Фактический срок завершения работ по строительству развязки - июнь 2019 года. Но по контракту они должны были закончится в декабре 2018 года.

- После выполнения всех работ, согласно условиям госконтракта, подрядчик заплатит штраф за нарушение сроков работ, - подчеркнули в Минтрансе.

ИСТОЧНИК KP.RU