Вечером 7 мая на Евпаторийской развязке откроется съезд в сторону Симферополя
Вечером во вторник, 7 мая, на Евпаторийской развязке откроется съезд в сторону Симферополя. Запуск движения запланирован на 20.00, сообщили в пресс-службе Минтранса РК.
А второй, который позволит транспорту двигаться в сторону Севастополя, откроют 11 мая.
- После открытия всех съездов разворот через разделительную полосу перестанет быть актуальным и будет закрыт, - добавили в пресс-службе.
Схема движения. Фото: пресс-служба Минтранса РК
Но объем работ, который предусмотрен контрактом, еще не окончен.
Еще должны завершить строительство надземного пешеходного перехода, установить металлическое барьерное ограждение, шумовые экраны, остановочные павильоны, и нанести разметку.
Фактический срок завершения работ по строительству развязки - июнь 2019 года. Но по контракту они должны были закончится в декабре 2018 года.
- После выполнения всех работ, согласно условиям госконтракта, подрядчик заплатит штраф за нарушение сроков работ, - подчеркнули в Минтрансе.
ИСТОЧНИК KP.RU