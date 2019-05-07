2019-05-07T18:15:00+03:00
Общество

В Керчь доставили православную икону «Спас Нерукотворный»

Она находится в кафедральном соборе святого Ионна Предтечи
Александра КОРШУНОВА
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Икона побывает более чем в 120 городах. Фото: пресс-служба Черноморского флотаИкона побывает более чем в 120 городах. Фото: пресс-служба Черноморского флота
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В старейший каменный храм в Крыму - кафедральный собор святого Иоанна Предтечи, который находится в Керчи, доставили икону главного храма Вооруженных сил РФ «Спас Нерукотворный».

Святыня преодолеет более 57 тысячи километров. Фото: пресс-служба Черноморского флота

Святыня преодолеет более 57 тысячи километров. Фото: пресс-служба Черноморского флота

В соборном служении приняли участие епархиальное духовенство, военнослужащие прихожане храма и заместитель командующего Черноморским флотом вице-адмирал Сергей Липилин.

- Прибытие иконы в день особого поминовения усопших - Радоницу, вдвойне знаковое событие, которое совпало с 75-й годовщиной освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков, - отметили в пресс-службе Черноморского флота.

Уже завтра, 8 мая, икону доставят в Джанкой. Она будет находиться в кафедральном соборе Покрова Пресвятой Богородицы.

8 мая икону доставят в Джанкой. Фото: пресс-служба Черноморского флота

8 мая икону доставят в Джанкой. Фото: пресс-служба Черноморского флота

Кстати, святыня преодолеет более 57 тысяч километров. Побывает в более чем 120 городах, 150 храмах, 300 соединениях и воинских частей. Икона завершит свой путь в Москве в Главном храме Вооруженных сил в 75-ю годовщину Великой Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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