2019-05-08T08:24:39+03:00
Общество

Погода в Крыму 8 мая: Штормовое предупреждение и туман

А также пожарная опасность
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Крыму 8 мая сохраняется штормовое предупреждение, а также ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

- В среду 8 мая в связи с прохождением холодного фронта Балканского циклона, пройдут кратковременные дожди с грозами, - рассказали в крымском гидрометцентре. - Ночью и утром в отдельных пунктах туман ухудшит видимость до 200-500 метров.

По данным синоптиков, в среду будет западный умеренный ветер, при грозах местами усилится до 15 м/с.

Температура воздуха составит: ночью 6-11, днем 14-19, в горах прохладнее, 8-13.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Керчь доставили православную икону «Спас Нерукотворный»
В Севастополе строят с нарушениями жилой комплекс и гаражи
Вечером 7 мая на Евпаторийской развязке откроется съезд в сторону Симферополя
В Крыму освободили двух украинских рыбаков
За кражу рюкзака у алуштинского школьника жителю Ростовской области грозит два года тюрьмы
На востоке Крыма спасатели обезвредили две авиабомбы
Формировать колонны "Бессмертного полка" в Симферополе помогут 250 волонтеров
В Москве прогремит праздничный салют в честь 75-летия освобождения Севастополя
На акции «Бессмертный полк» ждут 40 тысяч симферопольцев
Крымские спасатели нашли потерявшегося мужчину из Московской области по навигатору
В Симферопольском районе сгорела легковушка Daewoo Nexia
Одесситка потеряла сознание на тропе Голицына: Ее спасали на частном катере
В Гагаринском парке Симферополя высадили 50 экзотических растений
Часть Крыма до вечера 7 мая останется без воды
В Севастополе «Мангуст» будет ловить браконьеров
Погода в Крыму 7 мая: дожди, грозы и тепло до +23
Минобраз РК принял решение убрать из пособия по истории Крыма главу о коллаборационизме
Губернатора Севастополя экстренно госпитализировали