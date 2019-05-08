Погода в Крыму 8 мая: Штормовое предупреждение и туман

СЕГОДНЯ 08:24 2019-05-08T08:24:39+03:00

А также пожарная опасность

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В Крыму 8 мая сохраняется штормовое предупреждение, а также ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

- В среду 8 мая в связи с прохождением холодного фронта Балканского циклона, пройдут кратковременные дожди с грозами, - рассказали в крымском гидрометцентре. - Ночью и утром в отдельных пунктах туман ухудшит видимость до 200-500 метров.

По данным синоптиков, в среду будет западный умеренный ветер, при грозах местами усилится до 15 м/с.

Температура воздуха составит: ночью 6-11, днем 14-19, в горах прохладнее, 8-13.

ИСТОЧНИК KP.RU