2019-05-08T09:37:20+03:00
Общество

У берегов Крыма провел разведку американский беспилотник

Он вылетел с базы на острове Сицилия
Александра КОРШУНОВА
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Американский беспилотный летательный аппарат провел разведку вдоль Черноморского побережья. Как сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar, беспилотник с бортовым номером 112048 вылетел с базы Сигонелла, которая находится на острове Сицилия.

В обеденное время он провел разведывательный полет у линии разграничения на Донбассе.

- 15.05 по московскому времени приступил к разведывательному полету вдоль черноморского побережья России, - указано в сообщении.

Напомним, в декабре 2018 года российский истребитель перехватил над Крымом самолет США. После этого никаких действий не последовало.

А до этого, в нобре, самолет ВМС США провел разведку у берегов Крыма. Тогда воздушное судно не пересекало российскую границу, оставаясь над международными водами Черного моря. Он мониторил ситуацию в акватории Керченского пролива.

ИСТОЧНИК KP.RU

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