2019-05-08T10:39:40+03:00
Общество

В аэропорту «Симферополь» 10 мая встретят миллионного пассажира

Счастливчик прилетит ориентировочно в 11.30
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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В этом году в Крыму ждут 7 миллионов отдыхающих.В этом году в Крыму ждут 7 миллионов отдыхающих.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В аэропорт «Симферополь» 10 мая прилетит первый миллионный пассажир. Встречать его будут на день раньше, чем в прошлом году.

Ориентировочное время прибытия везунчика – 11.30.

- Юбилейный пассажир получит от аэропорта сувениры и сертификат на бесплатное обслуживание в бизнес-зале. По сложившейся традиции, свои подарки пассажиру вручит и авиакомпания, услугами которой он воспользуется, - сообщает пресс-служба аэропорта.

Подарки получат и другие пассажиры. В аэропорту, по сложившейся традиции, встречают каждого миллионного по счету гостя.

Напомним, в этом году в Крыму ждут 7 миллионов отдыхающих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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