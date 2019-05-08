В аэропорту «Симферополь» 10 мая встретят миллионного пассажира

СЕГОДНЯ 10:05 2019-05-08T10:39:40+03:00

В этом году в Крыму ждут 7 миллионов отдыхающих. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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В аэропорт «Симферополь» 10 мая прилетит первый миллионный пассажир. Встречать его будут на день раньше, чем в прошлом году.

Ориентировочное время прибытия везунчика – 11.30.

- Юбилейный пассажир получит от аэропорта сувениры и сертификат на бесплатное обслуживание в бизнес-зале. По сложившейся традиции, свои подарки пассажиру вручит и авиакомпания, услугами которой он воспользуется, - сообщает пресс-служба аэропорта.

Подарки получат и другие пассажиры. В аэропорту, по сложившейся традиции, встречают каждого миллионного по счету гостя.

Напомним, в этом году в Крыму ждут 7 миллионов отдыхающих.

ИСТОЧНИК KP.RU