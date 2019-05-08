В Белогорском районе ограничат движение в День Победы

СЕГОДНЯ 10:12 2019-05-08T10:13:16+03:00

Это связано с проведением мероприятий, приуроченных к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

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В Белогорском районе Крыма 9 мая ограничат движение транспорта с 9.15 до 10.30. Как сообщили в пресс-службе, это связано с проведением мероприятий, приуроченных к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Ограничение будет действовать на участке автомобильной дороги Симферополь – Феодосия.

Запрет продлится с 9.15 до 10.30. Фото: пресс-служба Минтранса РК

- В границах Белогорска (от примыкания ул. Нижнегорской к трассе Симферополь – Феодосия до пересечения с ул. Героя Мирошниченко), - сообщили в пресс-службе Минтранса Крыма.

Кстати, в крымской столице 9 мая также ограничат движение для автомобилей. Также на определенных участках будет запрещена парковка для транспорта.

ВАЖНО

На время проведения праздничных мероприятий движение общественного транспорта будет осуществляться по улицам Киевская, Шмидта, Пролетарская, Кавказская, Караимская. В направлении от железнодорожного вокзала по улицам Павленко, Калинина, Маяковского.

ИСТОЧНИК KP.RU