На трассе «Таврида» легковушка столкнулась с «КАМАЗом»: Погибли два человека

СЕГОДНЯ 11:42 2019-05-08T11:42:11+03:00

На место немедленно выехали спасатели. Фото: пресс-служба МЧС по РК

Еще одного пострадавшего госпитализировали

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Рано утром 8 мая на трассе «Таврида» в Крыму произошла авария с участием грузового автомобиля. Там столкнулась машина марки Lada Largus и «КАМАЗ».

На место происшествия немедленно выехали сотрудники чрезвычайного ведомства.

- Спасатели оказали помощь водителю легкового автомобиля и передали его сотрудникам «скорой помощи» для дальнейшей госпитализации в городскую больницу Белогорска, - сообщил министр МЧС Сергей Шахов.

К сожалению, двое пассажиров получили травмы несовместимые с жизнью.

Сотрудники МЧС с помощью гидравлического, шанцевого и электрического инструмента деблокировали тела погибших.

Также они провели необходимый комплекс мероприятий по пожарной безопасности.

Кроме того, 7 мая на трассе «Таврида» в Кировском районе произошло ДТП с участием грузовика «ГАЗ 3306» и легкового автомобиля «Honda».

На месте сотрудники чрезвычайного ведомства провели необходимый комплекс мер по противопожарной безопасности.

К счастью, в результате аварии водители и пассажир не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU