На трассе «Таврида» легковушка столкнулась с «КАМАЗом»: Погибли два человека
Рано утром 8 мая на трассе «Таврида» в Крыму произошла авария с участием грузового автомобиля. Там столкнулась машина марки Lada Largus и «КАМАЗ».
На место происшествия немедленно выехали сотрудники чрезвычайного ведомства.
- Спасатели оказали помощь водителю легкового автомобиля и передали его сотрудникам «скорой помощи» для дальнейшей госпитализации в городскую больницу Белогорска, - сообщил министр МЧС Сергей Шахов.
К сожалению, двое пассажиров получили травмы несовместимые с жизнью.
Сотрудники МЧС с помощью гидравлического, шанцевого и электрического инструмента деблокировали тела погибших.
Также они провели необходимый комплекс мероприятий по пожарной безопасности.
Кроме того, 7 мая на трассе «Таврида» в Кировском районе произошло ДТП с участием грузовика «ГАЗ 3306» и легкового автомобиля «Honda».
На месте сотрудники чрезвычайного ведомства провели необходимый комплекс мер по противопожарной безопасности.
К счастью, в результате аварии водители и пассажир не пострадали.
ИСТОЧНИК KP.RU