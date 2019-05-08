2019-05-08T16:01:15+03:00
Общество

На Крымском мосту в преддверии Дня Победы раздали почти 6 тысяч георгиевских лент

Их вручали водителям и пассажирам
Александра КОРШУНОВА
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Волонтеры помогали закрепить ленту на груди, у сердца. Фото: инфоцентр "Крымский мост"Волонтеры помогали закрепить ленту на груди, у сердца. Фото: инфоцентр "Крымский мост"
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В преддверии 9 мая на Крымском мосту водителям и пассажирам раздавали георгиевской ленточки. Всего вручили около двух тысяч метров символа Великой Победы - 6 тысяч штук.

Как сообщили в инфоцентре моста, волонтеры и автоинспекторы рассказали, как правильно носить символ памяти о Великой Победе.

- Мы помогали водителям крепить ленту на груди, у сердца. Уже в первый день раздали практически весь запас. Люди просили ленты для своих друзей и родственников. Многие делились с нами личными историями, - поделилась волонтер из Саранска Екатерина Королева.

Кроме того, инспектор по пропаганде ПДД Госавтоинспекции Керчи Алексей Крихели рассказал, что его дед тоже одевал, был разведчиком и дошел до Берлина.

- Он погиб 5 мая 1945 года. Мы никогда не забудем этот подвиг, - подчеркнул Крихели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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