С начала года в Крыму и Севастополе зарегистрировали 147 случаев кори

СЕГОДНЯ 17:22 2019-05-08T17:22:54+03:00

Всего сделали себе прививку больше 17 тысяч человек

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В Крыму и Севастополе с начала 2019 года зафиксировали 147 случаев кори. Из них 133 - в республике, а в городе-герое - 13, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что наиболее доступным и самым эффективным методом профилактики кори является иммунизация.

- По состоянию на 5 мая 2019 года по Республике Крым привито - 16806 человек, в том числе 2689 детей, по Севастополю 1155 человек, в том числе 272 ребенка, - добавили в Роспотребнадзоре.

СПРАВКА «КП»

В соответствии с Национальным календарем прививок РФ иммунизация против кори включает 2 прививки: первая (вакцинация) проводится в 1 год, вторая (ревакцинация) в 6 лет. Взрослым прививки проводятся в возрасте 18-35 лет в случае, если они не привиты против кори или имеют только одну прививку.

До 55 лет работники в сфере медицины, образования, обслуживания и транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU