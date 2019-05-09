2019-05-09T07:51:18+03:00
Общество

Погода в Крыму на 9 мая: днем до +19, дожди и грозы

Во второй половине дня выглянет солнце
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Погода будет теплой, хоть и дождливой.Погода будет теплой, хоть и дождливой.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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9 мая не забудьте взять на парад зонтик или дождевик. Погоду синоптики обещают в Крыму сырую, но теплую.

- В четверг на полуострове ожидается прохладная погода. В первую половину дня пройдут небольшие дожди, затем выглянет солнце. Днем воздух прогреется до 14-19 градусов, в горах 8-13, - сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. - 10 мая без существенных осадков. Температура воздуха ночью 3-8, днем 16-21.

Ветер юго-западный, умеренный, до 15 м/с, местами ожидаются грозы.

В Севастополе 9 мая переменная облачность. Ночью и днем небольшой дождь. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12, днем +14…+16.

В Керчи облачно с прояснениями. Ночью и утром небольшой дождь. Ветер ночью западный, днем юго-западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10, днем +16…+18.

ИСТОЧНИК KP.RU

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