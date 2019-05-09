Сергей Аксенов поздравил крымчан с Днем Победы
Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил ветеранов и жителей республики с праздником Великой Победы. Он отметил, что этот день объединяет всех людей, в независимости от возраста и национальности.
- Наш народ отстоял свободу и независимость Родины, сломал хребет сильному и коварному врагу, перед которым склонилась Европа, избавил мир от смертельной угрозы. Наши люди вынесли немыслимую тяжесть войны, заплатили за Победу самую высокую цену. Мы чтим память погибших, - подчеркнул Аксенов.
Он отметил, что два крымских города - Севастополь и Керчь удостоены знания «Город-герой».
А десятки населенных пунктов полуострова носят имена победителей.
- Никто и никогда не сможет сломить народ, объединенный общими целями и ценностями, общей волей к победе и сознанием своей исторической правоты. Низкий поклон вам, дорогие наши ветераны! - выразил слова благодарности глава республики.
ИСТОЧНИК KP.RU