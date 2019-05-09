Сергей Аксенов поздравил крымчан с Днем Победы

СЕГОДНЯ 10:15 2019-05-09T10:15:31+03:00

Он подчеркнул, что наследники чтут память погибших в войне

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Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил ветеранов и жителей республики с праздником Великой Победы. Он отметил, что этот день объединяет всех людей, в независимости от возраста и национальности.

- Наш народ отстоял свободу и независимость Родины, сломал хребет сильному и коварному врагу, перед которым склонилась Европа, избавил мир от смертельной угрозы. Наши люди вынесли немыслимую тяжесть войны, заплатили за Победу самую высокую цену. Мы чтим память погибших, - подчеркнул Аксенов.

Он отметил, что два крымских города - Севастополь и Керчь удостоены знания «Город-герой».

А десятки населенных пунктов полуострова носят имена победителей.

- Никто и никогда не сможет сломить народ, объединенный общими целями и ценностями, общей волей к победе и сознанием своей исторической правоты. Низкий поклон вам, дорогие наши ветераны! - выразил слова благодарности глава республики.

ИСТОЧНИК KP.RU