2019-05-09T10:15:31+03:00
День Победы

Сергей Аксенов поздравил крымчан с Днем Победы

Он подчеркнул, что наследники чтут память погибших в войне
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Глава выразил слова благодарности ветеранам. Фото: Facebook Сергея АксеноваГлава выразил слова благодарности ветеранам. Фото: Facebook Сергея Аксенова
Изменить размер текста:

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил ветеранов и жителей республики с праздником Великой Победы. Он отметил, что этот день объединяет всех людей, в независимости от возраста и национальности.

- Наш народ отстоял свободу и независимость Родины, сломал хребет сильному и коварному врагу, перед которым склонилась Европа, избавил мир от смертельной угрозы. Наши люди вынесли немыслимую тяжесть войны, заплатили за Победу самую высокую цену. Мы чтим память погибших, - подчеркнул Аксенов.

Он отметил, что два крымских города - Севастополь и Керчь удостоены знания «Город-герой».

А десятки населенных пунктов полуострова носят имена победителей.

- Никто и никогда не сможет сломить народ, объединенный общими целями и ценностями, общей волей к победе и сознанием своей исторической правоты. Низкий поклон вам, дорогие наши ветераны! - выразил слова благодарности глава республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из аэропорта «Симферополь» ветераны могут уехать в любой город Крыма на бесплатном такси
В центре Симферополя открылась выставка военной техники
Погода в Крыму на 9 мая: днем до +19, дожди и грозы
«Он грохочет и бьется в людских сердцах»: Видео ко Дню Победы от полиции Севастополя
За 2018 год доходы глава Крыма составили почти 3 миллиона рублей
С начала года в Крыму и Севастополе зарегистрировали 147 случаев кори
На Крымском мосту в преддверии Дня Победы раздали почти 6 тысяч георгиевских лент
В аэропорту Симферополя высадили Аллею памяти героев Великой Отечественной войны
Киевлянин пытался провезти в Крым в капоте машины пневматическое оружие
Крымские спасатели предотвратили взрыв газовых баллонов в Белогорском районе
В Севастополе на 30-метровой морской глубине нашли самолет времен Великой Отечественной
На трассе «Таврида» легковушка столкнулась с «КАМАЗом»: Погибли два человека
Спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в Крыму с 9 по 12 мая
В Крыму 56 процентов водопроводов нуждается в замене
В Белогорском районе ограничат движение в День Победы
В аэропорту «Симферополь» 10 мая встретят миллионного пассажира
У берегов Крыма провел разведку американский беспилотник