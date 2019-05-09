2019-05-09T12:30:41+03:00
День Победы

Владимир Путин поздравил ветеранов и жителей с 75-й годовщиной освобождения Крыма и Севастополя

Президент пожелал успехов и всего самого доброго
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Президент отметил, что необходимо заботиться о ветеранах. Фото: официальный сайт Владимира ПутинаПрезидент отметил, что необходимо заботиться о ветеранах. Фото: официальный сайт Владимира Путина
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов с 75-й годовщиной освобождения Севастополя и Крыма от немецко-фашистских захватчиков и с Днем Победы.

Глава государства подчеркнул, что Севастополь всегда играл особую роль в истории России и в укреплении государственности.

- Надежный форпост РФ на Черном море, он стойко отражал натиск врага, вписал яркие, незабываемые страницы в ратную летопись Отечества, - отметил Владимир Путин.

Он рассказал, что в памяти народа навсегда останется подвиг солдат и офицеров Красной армии, моряков и участников партизанского движения, которые в мае 1944 года освободили Севастополь.

- Важно, что вы искренне гордитесь героическим прошлым родного края, из поколения в поколение передаете традиции беззаветного служения Отчизне. Заботитесь о ветеранах. Желаю вам успехов и всего самого доброго, - поздравил глава государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Крыму в акции «Бессмертный полк» приняли участие 83 тысячи человек
По улицам Севастополя в шествии «Бессмертного полка» прошли 55 тысяч человек
В крымских горах пострадали два человека: На помощь выехали спасатели
Никитский ботсад 9 мая пенсионеры, ветераны войны и труда могут посетить бесплатно
Из аэропорта «Симферополь» ветераны могут уехать в любой город Крыма на бесплатном такси
Сергей Аксенов поздравил крымчан с Днем Победы
В центре Симферополя открылась выставка военной техники
Погода в Крыму на 9 мая: днем до +19, дожди и грозы
«Он грохочет и бьется в людских сердцах»: Видео ко Дню Победы от полиции Севастополя
За 2018 год доходы глава Крыма составили почти 3 миллиона рублей
С начала года в Крыму и Севастополе зарегистрировали 147 случаев кори
На Крымском мосту в преддверии Дня Победы раздали почти 6 тысяч георгиевских лент
В аэропорту Симферополя высадили Аллею памяти героев Великой Отечественной войны
Киевлянин пытался провезти в Крым в капоте машины пневматическое оружие
Крымские спасатели предотвратили взрыв газовых баллонов в Белогорском районе
В Севастополе на 30-метровой морской глубине нашли самолет времен Великой Отечественной
На трассе «Таврида» легковушка столкнулась с «КАМАЗом»: Погибли два человека
Спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в Крыму с 9 по 12 мая
В Крыму 56 процентов водопроводов нуждается в замене
В Белогорском районе ограничат движение в День Победы
В аэропорту «Симферополь» 10 мая встретят миллионного пассажира
У берегов Крыма провел разведку американский беспилотник