Владимир Путин поздравил ветеранов и жителей с 75-й годовщиной освобождения Крыма и Севастополя

СЕГОДНЯ 12:30 2019-05-09T12:30:41+03:00

Президент отметил, что необходимо заботиться о ветеранах. Фото: официальный сайт Владимира Путина

Президент пожелал успехов и всего самого доброго

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Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов с 75-й годовщиной освобождения Севастополя и Крыма от немецко-фашистских захватчиков и с Днем Победы.

Глава государства подчеркнул, что Севастополь всегда играл особую роль в истории России и в укреплении государственности.

- Надежный форпост РФ на Черном море, он стойко отражал натиск врага, вписал яркие, незабываемые страницы в ратную летопись Отечества, - отметил Владимир Путин.

Он рассказал, что в памяти народа навсегда останется подвиг солдат и офицеров Красной армии, моряков и участников партизанского движения, которые в мае 1944 года освободили Севастополь.

- Важно, что вы искренне гордитесь героическим прошлым родного края, из поколения в поколение передаете традиции беззаветного служения Отчизне. Заботитесь о ветеранах. Желаю вам успехов и всего самого доброго, - поздравил глава государства.

ИСТОЧНИК KP.RU