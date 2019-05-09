Владимир Путин поздравил ветеранов и жителей с 75-й годовщиной освобождения Крыма и Севастополя
Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов с 75-й годовщиной освобождения Севастополя и Крыма от немецко-фашистских захватчиков и с Днем Победы.
Глава государства подчеркнул, что Севастополь всегда играл особую роль в истории России и в укреплении государственности.
- Надежный форпост РФ на Черном море, он стойко отражал натиск врага, вписал яркие, незабываемые страницы в ратную летопись Отечества, - отметил Владимир Путин.
Он рассказал, что в памяти народа навсегда останется подвиг солдат и офицеров Красной армии, моряков и участников партизанского движения, которые в мае 1944 года освободили Севастополь.
- Важно, что вы искренне гордитесь героическим прошлым родного края, из поколения в поколение передаете традиции беззаветного служения Отчизне. Заботитесь о ветеранах. Желаю вам успехов и всего самого доброго, - поздравил глава государства.
ИСТОЧНИК KP.RU