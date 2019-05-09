В крымских горах пострадали два человека: На помощь выехали спасатели
Крымским спасателям поступила информация о том, что в районе пещеры Монастырь-Чокрак, из-за боли в пояснице мужчина не может самостоятельно идти.
К нему на помощь выехали сотрудники МЧС.
Как рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства, по прибытию спасатели обнаружили 52-летнего пострадавшего. Его эвакуировали в больницу «скорой помощи» №6 в Симферополь.
Кроме того, в службу спасения сообщили, что женщина упала на правом берегу реки Демерджи в районе садового товарищества «Оливковой рощи».
- Пострадавшая находится в труднодоступном месте, самостоятельно передвигаться не может, - дополнили в пресс-службе МЧС.
Спасатели приехали на место и там с помощью носилок отнесли ее к служебному автомобилю. Через некоторое время 71-летнюю пенсионерку передали сотрудникам «скорой помощи».
Министр МЧС Сергей Шахов подчеркнул, что перед походом нужно изучить меры безопасного поведения в горах.
ИСТОЧНИК KP.RU