По улицам Севастополя в шествии «Бессмертного полка» прошли 55 тысяч человек

СЕГОДНЯ 14:06 2019-05-09T14:06:27+03:00

В этом году акция объединила рекордное количество участников

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В акции «Бессмертный полк» в Севастополе приняли участие 55 тысяч человек. Она началась сразу после парада войск и техники гарнизона города-героя и прохождения колонн ветеранов.

В этом году акция объединила рекордное количество участников, рассказали в пресс-службе города-героя.

По улицам города с фотографиями своих родственников, участников Великой Отечественной войны также прошли , вице-губернатор Севастополя Илья Пономарев и уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова.

- Сегодня я впервые участвую в шествии «Бессмертного полка» и несу фотографию моего деда - Решетникова Алексея Дмитриевича. Он прошел всю войну с первого до последнего дня. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». Дел встретил победу встретил в мае 1945 года в Берлине, - поделился Пономарев.

Участники акции проследовали через улицу Ленина, проспект Нахимова до площади Лазарева.

ИСТОЧНИК KP.RU