2019-05-09T17:36:17+03:00
Общество

На вершине горы Ай-Петри установили «Знамя Победы»

Эта традиция берет корни еще со времен войны
Александра КОРШУНОВА
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Спасатели поднимались на гору с помощью специального снаряжения. Фото: пресс-служба МЧС по Республике КрымСпасатели поднимались на гору с помощью специального снаряжения. Фото: пресс-служба МЧС по Республике Крым
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Крымские спасатели на вершине горы Ай-Петри водрузили «Знамя Победы». Как рассказал начальник Ялтинского аварийно-спасательного отряда Юрий Павлов, эта традиция берет корни еще со времен войны.

Тогда партизаны подняли на так называемых «зубцах» флаг, а фашисты не могли его снять - расстреливали из оружия.

Высота - 1200 метров. Фото: пресс-служба МЧС по Республике Крым

Высота - 1200 метров. Фото: пресс-служба МЧС по Республике Крым

После этого и возникла традиция ежегодно устанавливать там «Знамя Победы».

- На протяжении многих лет, 9 мая, ровно в 10.00 водружали флаг на зубцах Ай-Петринской яйлы, на высоте 1234 метра. После присоединения Крыма к России, эту традицию продолжили сотрудники «КРЫМ-СПАС», - отметил Павлов.

Они поднимались на гору с помощью специального снаряжения и навыков альпинизма.

В свою очередь министр МЧС Крыма Сергей Шахов подчеркнул, что такими акциями спасатели выражают свою гордость за тех людей, которые приближали Великую Победу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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