На вершине горы Ай-Петри установили «Знамя Победы»
Крымские спасатели на вершине горы Ай-Петри водрузили «Знамя Победы». Как рассказал начальник Ялтинского аварийно-спасательного отряда Юрий Павлов, эта традиция берет корни еще со времен войны.
Тогда партизаны подняли на так называемых «зубцах» флаг, а фашисты не могли его снять - расстреливали из оружия.
Высота - 1200 метров. Фото: пресс-служба МЧС по Республике Крым
После этого и возникла традиция ежегодно устанавливать там «Знамя Победы».
- На протяжении многих лет, 9 мая, ровно в 10.00 водружали флаг на зубцах Ай-Петринской яйлы, на высоте 1234 метра. После присоединения Крыма к России, эту традицию продолжили сотрудники «КРЫМ-СПАС», - отметил Павлов.
Они поднимались на гору с помощью специального снаряжения и навыков альпинизма.
В свою очередь министр МЧС Крыма Сергей Шахов подчеркнул, что такими акциями спасатели выражают свою гордость за тех людей, которые приближали Великую Победу.
ИСТОЧНИК KP.RU