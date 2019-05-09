2019-05-09T19:14:20+03:00
День Победы

Бессмертный полк собрал в Ялте почти 20 тысяч человек

Шествие, приуроченное к 74-ой годовщине Великой Победы, прошло в южной столице Крыма в 5-ый раз
Дарья КОЛЕСНИК
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В Ялте в свои ряды полк собрал 20 тысяч человек.В Ялте в свои ряды полк собрал 20 тысяч человек.Фото: Дарья КОЛЕСНИК
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Как рассказали КП-Крым организаторы, в акции приняли участие почти 20 тысяч человек. К шествию на ялтинской набережной присоединялись целыми семьями. И дети, и взрослые пронесли в Бессмертном полку портреты героев - своих мам и пап, дедушек и бабушек. На фотографиях были запечатлены те, кто трудился в тылу и воевал на фронте.

Акция проводится в пятый раз. Фото: Дарья КОЛЕСНИК

Акция проводится в пятый раз.Фото: Дарья КОЛЕСНИК

- В нашей семье не один герой, - сказал глава ялтинской администрации Алексей Челпанов. - И мой дедушка Акиндин, и дед Иван прошли войну. С глубоким уважением отношусь к моим близким, к отцам моих друзей и родственников. И с глубоким уважением отношусь к подвигу и героизму каждого ялтинца. Хочу, чтобы мой сын видел масштаб и силу единения нашего народа», - поделился Алексей Челпанов и выразил уверенность в том, что в рядах «Бессмертного полка» год от года будет все больше и больше людей. «Это наша память, наша история, которая должна храниться и передаваться из поколения в поколение!

Алексей Челпанов: В нашей семье не один герой. Фото: Дарья КОЛЕСНИК

Алексей Челпанов: В нашей семье не один герой.Фото: Дарья КОЛЕСНИК

- Мои родители прошли всю войну. Мама, будучи еще юной, приписала к своему возрасту два года, лишь бы попасть на фронт. Они счастливо пожили всю жизнь, недавно ушли. Но эта акция – это наша память, наша гордость. Народ без памяти не имеет будущего. И эта память должна передаваться из поколения в поколение. И только в этом случае наша страна будет процветать», - рассказала ялтинка Ирина Рослякова.

9 мая - великий праздник. Фото: Дарья КОЛЕСНИК

9 мая - великий праздник.Фото: Дарья КОЛЕСНИК

Отец Андрея Левущенко призывался в Ялте в 1944 году.

- Уже 18 апреля этого же года он получил орден Славы III степени. Дошел до Берлина, а после вернулся в одной город и восстанавливал послевоенную Ялту, - вспоминает он.

Завершилось торжественное шествие возле главной городской сцены, где для участников акции состоялся праздничный концерт.

Главное - память. Фото: Дарья КОЛЕСНИК

Главное - память.Фото: Дарья КОЛЕСНИК

А вечером небо над Ялтой озарится праздничным салютом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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