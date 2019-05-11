Погода в Крыму на 11 мая: до +20 градусов и дождь

СЕГОДНЯ 08:36 2019-05-11T08:36:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Крыму 11 мая будет облачно с прояснениями. Местами пройдут дожди. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью до 15 метров в секунду. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность и штормовое предупреждение. Столбики термометров покажут днем до +20 градусов, передают синоптики Крымского гидрометцентра.

В Симферополе сегодня до +17 градусов. Небо будет затянуто тучами, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный, будет дуть со скоростью до 12 метров в секунду.

В Севастополе 11 мая переменная облачность. Днем пройдет небольшой дождь. Будет дуть южный ветер со скоростью до 11 метров в секунду. Воздух прогреется до +18 градусов.

На ЮБК сегодня облачно с прояснениями. Днем возможен дождь, гроза, столбики термометров покажут до +18 градусов.

В Керчи 11 мая переменная облачность. Днем возможен дождь, воздух прогреется до +20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU