В Крым не пустили украинца с холодным оружием

СЕГОДНЯ 10:34 2019-05-11T10:37:06+03:00

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На границе Крыма с Украиной, в пункте пропуска «Джанкой» пограничники задержали мужчину, который пытался провезти на полуостров холодное оружие.

Как сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по РК, во время досмотра 45-летнего гражданина Украины у него в багаже нашли кортик с маркировкой завода «ЗИК».

- При этом пассажирскую таможенную декларацию с указанием сведений о перемещаемом грузе, а также какие-либо разрешительные документы на него гражданин Украины не предоставил, - уточнили в пресс-службе.

Во время беседы с пограничниками нарушитель рассказал, что холодное оружие ем у подарили.

Кортик у него изъяли, чтобы провести криминалистическую экспертизу и проверить, принадлежит ли он к вещам, имеющим культурную или историческую ценность.

ИСТОЧНИК KP.RU