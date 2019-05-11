На трассе Смферополь-Ялта при столкновении легковушки и грузовика пострадали три человека
Всех госпитализировали в Симферопольскую горбольницу
Фото: пресс-служба МЧС по Крыму
Изменить размер текста:
На трассе Симферополь-Ялта 10 мая произошло ДТП - столкнулись легковой автомобиль «Lifan» и грузовик «Scania». Как сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму, сообщение об аварии поступило спасателям в 17.27.
К месту происшествия приехала дежурная смена Симферопольского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 5 человек и одной единицы техники, специалисты ГУ МЧС России по РК, а также сотрудники скорой медицинской помощи и ГИБДД.
- В результате происшествия пострадало три человека, в том числе ребенок 2008 года рождения, - сообщил министр чрезвычайных ситуаций Сергей Шахов.
Фото: пресс-служба МЧС по Крыму
ИСТОЧНИК KP.RU