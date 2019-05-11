2019-05-11T11:29:36+03:00
Происшествия

На трассе Смферополь-Ялта при столкновении легковушки и грузовика пострадали три человека

Всех госпитализировали в Симферопольскую горбольницу
Надежда ДАЦЮК
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Фото: пресс-служба МЧС по КрымуФото: пресс-служба МЧС по Крыму
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На трассе Симферополь-Ялта 10 мая произошло ДТП - столкнулись легковой автомобиль «Lifan» и грузовик «Scania». Как сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму, сообщение об аварии поступило спасателям в 17.27.

К месту происшествия приехала дежурная смена Симферопольского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 5 человек и одной единицы техники, специалисты ГУ МЧС России по РК, а также сотрудники скорой медицинской помощи и ГИБДД.

- В результате происшествия пострадало три человека, в том числе ребенок 2008 года рождения, - сообщил министр чрезвычайных ситуаций Сергей Шахов.

Фото: пресс-служба МЧС по Крыму

Фото: пресс-служба МЧС по Крыму

ИСТОЧНИК KP.RU

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