На трассе Смферополь-Ялта при столкновении легковушки и грузовика пострадали три человека

СЕГОДНЯ 11:23 2019-05-11T11:29:36+03:00

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На трассе Симферополь-Ялта 10 мая произошло ДТП - столкнулись легковой автомобиль «Lifan» и грузовик «Scania». Как сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму, сообщение об аварии поступило спасателям в 17.27.

К месту происшествия приехала дежурная смена Симферопольского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 5 человек и одной единицы техники, специалисты ГУ МЧС России по РК, а также сотрудники скорой медицинской помощи и ГИБДД.

- В результате происшествия пострадало три человека, в том числе ребенок 2008 года рождения, - сообщил министр чрезвычайных ситуаций Сергей Шахов.

Фото: пресс-служба МЧС по Крыму

ИСТОЧНИК KP.RU