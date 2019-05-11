2019-05-11T12:49:52+03:00
Общество

В Крыму на 11 и 12 мая объявлено штормовое предупреждение

Будут сильные ливни, грозы, возможен град
Надежда ДАЦЮК
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Во второй половине дня 11 мая и днем 12 мая в Крыму объявлено штормовое предупреждение.

- По данным ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в эти дни ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с, - сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

В МЧС напомнили, что нужно соблюдать правила безопасности - по возможности оставаться в квартире или на работе, воздержаться от поездок по городу. Если ливень застал на улице, не спускайтесь в подземный переход, а поищите здания, расположенные выше возможного уровня подтопления. Если вы находитесь дома, закройте окна и балконы.

В личном транспорте не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень.

ИСТОЧНИК KP.RU

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