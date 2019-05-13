2019-05-13T07:30:12+03:00
Общество

Погода в Крыму на 13 мая: до +24 градусов и дождь

Будет дуть юго-западный ветер со скоростью до 15 метров в секунду
Надежда ДАЦЮК
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В Крыму 13 мая сохранится дождливая погода, воздух прогреется до +24 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью до 15 метров в секунду, передают синоптики Крымского гидрометцентра.

В Симферополе понедельник будет без осадков, подует юго-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Столбики термометров покажут до +23 градусов.

В Севастополе 13 мая переменная облачность, но без осадков. Ветер будет дуть западный со скоростью до 10 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +18 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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