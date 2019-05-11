2019-05-11T15:59:12+03:00
Общество

В Симферополе двое друзей украли часы и телефон у инвалида детства

Полицейские задержали одного из них
Надежда ДАЦЮК
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В Симферополе мужчина украл телефон и наручные часы у инвалида детства. В полицию с заявлением обратился 36-летний инвалид, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Полицейские задержали 28-летнего жителя одного из сел Симферопольского района. Он был раньше судим за преступление против половой неприкосновенности и свободы личности.

Оказалось, что подозреваемый с другом проходили мимо железнодорожного вокзала и заметили на лавочке инвалида, который был в состоянии алкогольного опьянения. Приятели решили вызвать такси и отправить его домой.

Парни отвезли его домой к матери, там и узнали, что пострадавший - инвалид детства.

- Воспользовавшись моментом, когда мама отвлеклась на кухне, один из мужчин забрал из кармана потерпевшего мобильный телефон, другой снял у него наручные часы, после чего злоумышленники вместе скрылись из квартиры, — рассказали в пресс-службе МВД.

Задержанный полицейскими мужчина признался, что совершил преступление. Сейчас полицейские ищут его соучастника.

Возбуждено уголовное дело, мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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