В Севастополе началась реконструкция парка Учкуевка

СЕГОДНЯ 08:55 2019-05-12T08:56:33+03:00

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Общественное пространство северной стороны Севастополя в скором времени должно преобразиться. Городские власти, во всяком случае, намерены сделать парк и его ремонт показательным. Связано это с тем, что работы по благоустройству – итог общественных обсуждений. Общественный совет будет мониторить процесс ремонта, общаться с подрядчиками и выходить на площадку. Так планируют городские власти.

- Процесс благоустройства будет максимально открыт. Для этого и был создан наблюдательный общественный совет, - поясняет директор Департамента городского хозяйства Михаил Тарасов. - На следующей неделе мы пригласим общественность для встречи с подрядчиком.

К осени парк Учкуевка должен несколько преобразиться. Фото пресс-службы администрации Севастополя.

Ремонт начался с установки временного ограждения. В ближайшее время обещают провести планировку участка, а затем начать работы на центральной аллее. Для ознакомления жителей с проектом, власти установили информационные стенды. Завершить реконструкцию планируется к 1 октября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU