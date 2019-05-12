2019-05-12T12:40:35+03:00
Происшествия

Плохо лежало: в Симферополе мужчина ограбил пенсионерку на сто тысяч рублей

Обидчику старушки светит до четырех лет лишения свободы
Олег МЫЛЬНИКОВ
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Пенсионерка позвонила в дежурную часть МВД России по Симферополю - испуганная женщина рассказала о том, что неизвестный ограбил ее в собственной квартире.

Позже оперативники выяснили обстоятельства: мужчина пришел к 82-летней пенсионерке, чтобы купить у нее телевизор. По крайней мере, повод зайти был именно таким. Однако, до сделки дело не дошло - внимание гостя переключилось на бабушкины накопления, которые лежали на самом виду. Ни о каком телевизоре мужчина и не вспомнил - схватил пачку денег и выбежал из квартиры.

Доверчивая старушка лишилась 111 000 рублей собственных накоплений.

Как говорится в оперативной сводке, оперативники Симферополя по «горячим следам» задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний крымчанин, который уже был судим за подобные выходки.

Теперь любителю б/у техники за открытое похищение чужого имущества "светит" до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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