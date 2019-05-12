"Особенно хорош фонтан Победы": губернатор Севастополя оценил реконструкцию Парка

СЕГОДНЯ 13:34 2019-05-12T13:34:52+03:00

Губернатор Севастополя с семьей в обновленном парке Победы. Фото со страницы Facebook.

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Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников прошелся накануне по Парку Победы, о чем упомянул на своей страничке в Facebook.

- Прогулялись сегодня с семьёй по свежеотремонтированным аллеям Парка Победы, - написал градоначальник. - Несмотря на то, что завершён только 1-й этап его реконструкции, в парке уже очень красиво.

Следует оговориться, что севастопольцы уже настаивают на замене сколотой и побитой плитки. Судя по комментариям, таких достаточно. Однако и на благодарности жители не поскупились.

Парк, а именно его Центральную аллею, символично открыли в канун Дня Победы. Севастопольцы и гости города могут прогуляться по территории парка вдоль 16 светомузыкальных фонтанов по благоустроенной центральной аллее.

- Особенно хорош главный объект паркового пространства - фонтан Победы. Обязательно приедем посмотреть на него как-нибудь вечером, когда будет работать подсветка, - подытожил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU