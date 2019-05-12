2019-05-12T17:23:15+03:00
Происшествия

В Ленинском районе Крыма «ОКА» опрокинулась в кювет

ДТП произошло на ночной трассе полуострова
Олег МЫЛЬНИКОВ
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Водитель малолитражки не справился с управлением. Фото пресс-службы МЧС.Водитель малолитражки не справился с управлением. Фото пресс-службы МЧС.
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По ночной трассе машина двигалась в сторону Щелкино. В какой-то момент водитель малолитражки не справился с управлением. Автомобиль, в котором находились двое людей, включая водителя, вылетел с трассы и опрокинулся в кювете. Сообщение о ДТП пришло на пульт спасателям в 5.33 утра. На месте пожарные сделали все необходимое, чтобы автомобиль не загорелся.

- Сотрудники чрезвычайного ведомства провели боевое развертывание на случай возгорания транспортного средства, - сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

Спасатели стабилизировали автомобиль и освободили пассажиров. В аварии пострадала девушка, жительница Краснодарского края. Медики на месте оказали ей необходимую помощь.

МЧС призывает автомобилистов не превышать скорость, соблюдать правила и быть внимательными за рулем. А в случае чрезвычайной ситуации набирать «101».

ИСТОЧНИК KP.RU

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