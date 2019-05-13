В Симферополе и Севастополе 13 мая на некоторых улицах отключат свет

СЕГОДНЯ 09:35 2019-05-13T09:35:57+03:00

В крымской столице света не будет почти весь день Фото: Александра КОРШУНОВА

Это связано с ремонтными работами и заменой электроопор

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В понедельник, 13 мая, некоторые улицы крымской столицы останутся без света. Это связано заменой электрических опор, сообщили в пресс-службе «Крымэнерго».

Света не будет с самого утра и до 17.00.

- Отключение электроснабжения произойдет на улицах: Маркевича, 42-48(чет), 29-33(нечет), Планеристов, 40-60 (чет), 39-51(нечет), Харьковская, 90-100(чет), 89-99(нечет), Широкая, 40-54(чет), 53а-67(нечет) и переулок Планеристов, 2-14(чет), 1-5 (нечет), - добавили в пресс-службе предприятия.

Также в понедельник некоторые улицы Севастополя из-за неотложных ремонтных работ останутся без света.

С 10.00 до 14.00 улицы: Ерошенко, 9, 11, Надежды Островской, 6, 8, 8А, 8В, рассказали в «Севэнерго».

А до 15.00 без электроэнергии будут село Орлиное, улицы Интернациональная, 2-48,1-39, Широкая, 2,10-12, Вишневая, 42-А, 46-А, 44-46, 43-А,4, Строительная,2-6, 10-14, 7-9, Вишневая, 37-б, 35-а, 37-А, 37, 43-45, Родниковская (коттеджи рядом с пивзаводом).

ИСТОЧНИК KP.RU