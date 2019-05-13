На выходных в горах Крыма травмировались двое мужчин
В воскресенье, 12 мая, районе села Лаванда под Алуштой 30-летний мужчина упал с велосипеда. Он получил различные травмы и не мог самостоятельно передвигаться из-за за сильной боли.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым, к нему на помощь выдвинулись спасатели.
По прибытии, они обнаружили пострадавшего, наложили шину на поврежденную ногу и приступили к эвакуации мужчины.
После этого его передали врачам для госпитализации в городскую больницу Алушты.
Также в этот же день в горах, на Черемисовских водопадах, турист получил травму ноги и не мог самостоятельно передвигаться.
В короткие сроки его обнаружили и перенесли к служебному автомобилю. После его передали сотрудникам «скорой помощи».
- Наши специалисты имеют не только все необходимое оборудование, но и профессиональную подготовку, которая позволяет быстро отыскать заблудившегося туриста или спустить на землю со скального участка, - отметил министр МЧС по РК Сергей Шахов.
ИСТОЧНИК KP.RU