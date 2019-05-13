На выходных в горах Крыма травмировались двое мужчин

СЕГОДНЯ 11:50 2019-05-13T11:56:22+03:00

К ним на помощь выехали спасатели. Фото: пресс-служба МЧС по РК

Один из них упал с велосипеда под Алуштой

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В воскресенье, 12 мая, районе села Лаванда под Алуштой 30-летний мужчина упал с велосипеда. Он получил различные травмы и не мог самостоятельно передвигаться из-за за сильной боли.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым, к нему на помощь выдвинулись спасатели.

По прибытии, они обнаружили пострадавшего, наложили шину на поврежденную ногу и приступили к эвакуации мужчины.

После этого его передали врачам для госпитализации в городскую больницу Алушты.

Также в этот же день в горах, на Черемисовских водопадах, турист получил травму ноги и не мог самостоятельно передвигаться.

В короткие сроки его обнаружили и перенесли к служебному автомобилю. После его передали сотрудникам «скорой помощи».

- Наши специалисты имеют не только все необходимое оборудование, но и профессиональную подготовку, которая позволяет быстро отыскать заблудившегося туриста или спустить на землю со скального участка, - отметил министр МЧС по РК Сергей Шахов.

ИСТОЧНИК KP.RU