2019-05-13T12:48:00+03:00
Общество

Спасатели предупредили о чрезвычайной пожароопасности до 15 мая

В этот период запрещается разводить костры в лесу рядом с сухими деревьями
Александра КОРШУНОВА
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МЧС просит соблюдать необходимые правила безопасностиМЧС просит соблюдать необходимые правила безопасностиФото: Александра КОРШУНОВА
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В Крыму с 13 по 15 мая объявили о чрезвычайной пожарной опасности. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РК, жителей и гостей полуострова просят соблюдать необходимые меры безопасности.

В связи с высокой пожарной опасностью запрещается:

- разводить костры, использовать мангалы в лесу вблизи деревьев, рядом с сухой травой и оставлять открытый огонь без присмотра;

- курить, бросать горящие спички, окурки;

- использовать пиротехнические изделия;

- оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;

101 - единый телефон пожарных и спасателей.

КАК ПОГОДКА?

С 14 мая в Крым придет потепление до +27 градусов.

В Симферополе во вторник без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12°; днем +26…+28°.

В Севастополе малооблачно, ветер днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12°, днем +20…+22°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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