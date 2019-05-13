Спасатели предупредили о чрезвычайной пожароопасности до 15 мая
В Крыму с 13 по 15 мая объявили о чрезвычайной пожарной опасности. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РК, жителей и гостей полуострова просят соблюдать необходимые меры безопасности.
В связи с высокой пожарной опасностью запрещается:
- разводить костры, использовать мангалы в лесу вблизи деревьев, рядом с сухой травой и оставлять открытый огонь без присмотра;
- курить, бросать горящие спички, окурки;
- использовать пиротехнические изделия;
- оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;
101 - единый телефон пожарных и спасателей.
КАК ПОГОДКА?
С 14 мая в Крым придет потепление до +27 градусов.
В Симферополе во вторник без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12°; днем +26…+28°.
В Севастополе малооблачно, ветер днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12°, днем +20…+22°.
ИСТОЧНИК KP.RU